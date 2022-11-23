Минфин США разъяснил, как будет работать ограничение цен на российскую нефть.

Согласно документам, ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой российской нефти. Соответствующие меры вступят в силу 5 декабря. Для судов, загруженных до этой даты, предусмотрен льготный период до 19 января, в течение которого на них не будут распространяться введенные ограничения.

Ограничения, согласно пояснению ведомства, будут действовать с момента погрузки российской нефти на морской транспорт и до первой продажи на суше в юрисдикции другого государства. Минфин США отмечает, что расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не будут включены в предельную цену.

В документах содержится ряд исключений. В частности, послабления предусмотрены для Болгарии, Хорватии, Японии и стран Евросоюза без выхода к морю.

В пояснении также указывается, что потолок цен не будет распространяться на нефть, прошедшую серьезную обработку за пределами России.

Кроме того, Минфин США допустил возможность разгрузки российской нефти, купленной выше установленного потолка, в экстренных ситуациях, представляющих угрозу окружающей среде или здоровью и безопасности экипажа судна.

США ввели полный запрет на импорт российских энергоносителей вскоре после начала российского вторжения в Украину. Введение потолка цен на российскую нефть Евросоюз согласовал в рамках восьмого пакета санкций, который был утвержден в начале октября. Позже страны G7 и Австралия также достигли аналогичной договоренности.

Потолок цен на нефть члены коалиции должны согласовать в ближайшем в будущем. По данным The Wall Street Journal, обсуждаются варианты введения ограничения на уровне 60-70 долларов за баррель. Летом Bloomberg писал, что союзники хотят ввести ограничение на уровне 40-60 долларов за баррель, но они отказались от настолько низкой цены, чтобы избежать неконтролируемого скачка цен на нефть.

Российские власти утверждают, что если полоток цен будет введен, то Россия перестанет поставлять нефть в страны, подписавшие соответствующее соглашение.