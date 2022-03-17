Ограничения министерства финансов США на операции с Банком России и другими российскими финансовыми учреждениями не запрещают РФ производить выплаты по суверенному долгу в долларах как минимум до конца мая. Об этом сообщило в среду, 16 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американского Минфина.
По его словам, в соответствии с указаниями Минфина, лицам в США разрешено получать проценты, дивиденды или платежи по истекающим долговым бумагам или акциям Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов России "до 12.01 по восточному летнему времени (США. - Ред.) 25 мая 2022 года". По истечении этого срока для получения платежей американскими лицами потребуется специальная лицензия, следует из указаний ведомства.
На этой неделе Россия должна выплатить купоны на сумму свыше 117 млн долларов по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. На этом фоне рейтинговое агентство Fitch предупредило 16 марта, что если РФ в условиях заморозки значительной части валютных резервов страны из-за санкций Запада на фоне войны в Украине будет проводить расчеты в рублях, то оно по итогам 30-дневного периода (к 16 апреля) объявит суверенный дефолт по обязательствам РФ.
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