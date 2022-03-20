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Французский министр экономики сообщил, что хочет перейти от замораживания активов российских олигархов к их конфискации. Для выявления подобных активов при Минэкономики Франции создана целевая рабочая группа.
Bruno Le Maire'as
Bruno Le Maire'as
© Reuters / Scanpix

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что хочет перейти от замораживания активов российских олигархов к их конфискации. При его ведомстве создана целевая рабочая группа по выявлению подобных активов. "Мы "обездвижили" 150 млн евро на частных счетах во Франции, во французских учреждениях. А также недвижимость на территории Франции на сумму в 539 млн евро, что соответствует примерно тридцати объектам собственности или квартирам. И две яхты стоимостью в 150 млн евро", - приводит вещатель RTL слова Ле Мэра в воскресенье, 20 марта.

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"Для изъятия необходим факт уголовного преступления"

"В общей сложности с тех пор, как мы создали эту целевую группу, (...) "обездвижены" почти 1 млрд евро, а точнее - 850 млн евро. Они не были изъяты", - пояснил министр, добавив, что для этого необходим факт уголовного преступления. В качестве возможного примера последнего он привел ситуацию с яхтой Игоря Сечина, задержанной в Ла-Сьота на юго-востоке Франции при попытке покинуть "французские воды".

В начале марта Ле Мэр сообщил, что общая сумма российских активов, которые союзники собираются заморозить, составляет "почти 1000 млрд долларов". При этом министр указал, что Запад готов при необходимости "еще больше усилить санкции" в отношении России в связи с войной в Украине.

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Deutsche Welle
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