Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin и Sierra Space строят собственную космическую станцию, которая будет использоваться в том числе в коммерческих целях. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Blue Origin в понедельник, 25 октября. Станция под названием "Орбитальный риф" (Orbital Reef) будет располагаться на низкой околоземной орбите. Ввести ее в эксплуатацию планируется между 2025 и 2030 годами.
"Орбитальный риф" будет функционировать как "многофункциональный бизнес-парк" для исследователей, бизнесменов, туристов и других клиентов компании. Воспользоваться его услугами смогут, например, те, кто снимает фильм при микрогравитации, намеревается открыть космический отель или проводит научные исследования, связанные с космосом.
Согласно пресс-релизу, "Орбитальный риф" будет почти такой же большой, как Международная космическая станция, и сможет вместить около 10 человек. Blue Origin ведет работу над собственной космической станцией уже как минимум год. В сентябре 2020 года телеканал CNBC сообщал, что компания открыла набор на вакансию "руководителя разработки орбитальной среды обитания".
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