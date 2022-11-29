"Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще – русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу. Россияне, ой украинцы... Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть", – сказала Кунис.

Украинцы очень негативно восприняли эти слова, оставляя жесткие комментарии в соцсетях, несмотря на то, что Мила и ее супруг Эштон Катчер, собирали средства для помощи Украине.

Мила Кунис и ее супруг Эштон Катчер активно поддерживали Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. В начале марта звездная пара объявила о том, что открывает сбор денег для помощи украинцам.

Им удалось собрать 35 миллионов долларов, которые передали в благотворительный фонд Flexport.org и сервис по аренде жилья Airbnb.org. С помощью этих средств беженцам из Украины смогли предоставить бесплатное жилье и медикаменты.