Микроорганизмы захватили круизный лайнер. 800 человек уже неделю не могут сойти на берег в Австралии

Viking Orion вышел из новозеландского Веллингтона 26 декабря.

Сначала лайнер отказались принять в новозеландских портах Крайстчерч и Данидин, затем отказы Viking Orion получил в австралийских портах — Хобарте и Аделаиде.

На помощь лайнеру пришли профессиональные водолазы, которые очистят корпус судна от микроорганизмов и растений. Биообрастание на корпусе судна опасно тем, что лайнер может занести чуждые для определенной экосистемы микроорганизмы, растения, в том числе водоросли, а те, в свою очередь, могут фактически уничтожить или сильно изменить экосистему, в которую они были занесены.

Shame on @VikingCruises for their negligence. They have now cancelled 3 of our 8 ports, including all of prime South New Zealand & Hobart. A dirty & biohazard ship bottom. After 2 years of waiting, Viking disappoints. Great food but poor ship hygiene. Buyer beware. pic.twitter.com/Oc284Ca0Sy — Kenn Heydrick, EdD (@KHeydrick) December 26, 2022



В министерстве рыбного хозяйства Австралии подчеркнули, что проверка корпуса судна на наличие биоообрастания и его очистка при необходимости — стандартное требование для захода в порт.

На лайнере Viking Orion находятся порядка 800 пассажиров, в основном это американские туристы.

Сообщается, что Viking Orion после очистки корпуса к понедельнику должен возобновить свой путь и взять курс на Мельбурн.

Организаторы круиза принесли свои извинения пассажирам за то, что лайнер не смог сделать запланированные остановки.

"Viking работает с каждым клиентом отдельно, чтобы компенсировать изменение маршрута и плана круиза", — говорится в заявлении штурмана лайнера.