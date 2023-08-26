Микологи: латвийские леса захватывает новый инвазивный вид грибов — боровик золотистый

"Для грибов погода является определяющим фактором в формировании плодовых тел. Если мы не видим грибов, это не значит, что их нет, они просто не готовы появиться", — сказала Даниэле. Чтобы грибы захотели показаться на свет, им необходимы и умеренное тепло, и умеренная, но не чрезмерная влажность.

В этом году жаркое и засушливое начало лета оказало значительное влияние на грибницу, которой потребовалось время, чтобы прийти в себя, поэтому урожай грибов мы получаем с небольшим опозданием.

В некоторых регионах Латвии грибов много, но не так много разных видов. По словам Даниэле, сейчас самый популярный съедобный гриб в корзинах грибников, о котором часто спрашивают — это боровик золотистый. Он считается инвазивным видом, который может вытеснять местные виды.