Михаэль Кречмер допустил временный отказ Киева от территорий

Для достижения перемирия в Украине, Киеву возможно, придется признать, что оккупированные РФ территории ему "временно" недоступны, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое вышло в среду, 27 декабря. "Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским, - отметил при этом политик из партии Христианско-демократический союз (ХДС). - Но, как и в случае с другими крупными конфликтами, для окончательного решения потребуется время".

Кречмер также еще раз призвал правительство ФРГ не только поставлять оружие Украине, но и искать дипломатические способы остановки войны. По мнению премьера Саксонии, Германия вместе с союзниками должна "повлиять на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня". "Американцы ушли вперед (по сравнению с ФРГ - Ред.). Они уже поняли, что войну так не выиграешь", - считает Кречмер.