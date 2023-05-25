В 2022 году из России в Финляндию эмигрировали 6 003 человека, что является рекордным показателем более чем за 30 лет. Около 94 процентов переехавших из России людей имели российское гражданство. На прошлой неделе иммиграционная служба Финляндии сообщила, что 1109 граждан России, стремящихся избежать мобилизации, запросили в Финляндии убежище.

По словам старшего статистика управления Юхана Нордберга, основная волна иммиграции из России в Финляндию в прошлом году пришлась на период с мая по декабрь, и она напрямую связана с российским вторжением в Украину.

Миграция из России в Финляндию достигла уровня после распада СССР

Как отмечает ведомство, в 1990 году из Советского Союза в Финляндию иммигрировали 1 958 человек, а после распада СССР в 1991 году их число достигло 5 515 человек. В последующие несколько лет с 1992 по 1995 год из России в Финляндию ежегодно эмигрировало примерно 1700-2600 человек. В 2021 году этот показатель оставался ниже 3100 человек, сообщили в управлении.

В 2022 году было зарегистрировано рекордное количество иммигрантов в Финляндию — 49 998 человек. В предыдущие их число колебалось от 29 до 36 тысяч человек в год. "Эти цифры не включают украинцев, находящихся в Финляндии под временной защитой, и людей, ищущих убежище", — подчеркнули в управлении.