Миграционный кризис: на границу Польши с Беларусью отправятся британские военные

Во время визита в Польшу Уоллес уточнил, что небольшая группа военных инженеров уже посетила польскую границу для оценки ситуации. Он объяснил, что эти военнослужащие не принадлежат к боевым частям.

"Мы намерены отправить туда Королевских инженеров — это часть армии, которая занимается строительством заграждений, дорог и другой инфраструктуры, — сказал Уоллес Би-би-си. — Мы используем это военное подразделение для помощи Польше и, потенциально, другим странам Балтии в защите их границ".

Во время визита в Польшу Уоллес посетил британских военных, уже расквартированных в этой стране в рамках программы Расширенного передового присутствия НАТО. Он также подписал соглашение о продаже Варшаве ракетных систем ПВО.

Инженеры, которых Уоллес описал как "ребята с экскаваторами", смогут содействовать в "строительстве дорог, контрольно-пропускных пунктов и наблюдательных постов". "Речь о боевых частях не идет, это поддержка поляков", — заявил он при этом.

Британский министр обороны уточнил, что инженеры будут направлены "в течение нескольких дней или нескольких недель", однако до этого он намерен официально уведомить об этой миссии членов парламента страны.

В начале этой недели кризис резко обострился, когда несколько сотен мигрантов попытались прорваться через один из контрольно-пропускных пунктов. Они забрасывали польских полицейских камнями и бутылками, в ответ те применили водометы и слезоточивый газ.

"Инструмент игры"

После этого лидер Беларуси Александр Лукашенко дважды поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, после чего ситуация на границе несколько стабилизировалась: белорусские власти начали вывозить мигрантов из стихийного лагеря на польской границе. Кроме того, 18 ноября обратно в Ирак были отправлены около 400 мигрантов, вылетевших самолетом авиакомпании "Иракские авиалинии". Вместе с тем, польские власти заявили, что в ночь со среды на четверг через границу попытались прорваться около 500 мигрантов.

Многие мигранты живут в стихийных лагерях в лесу около польской границы, при этом температура воздуха там уже опускается ниже нуля. В среду белорусские власти заявили, что временно разместили около тысячи мигрантов в логистическом центре неподалеку от КПП "Брузги — Кузница".

Западные страны считают, что кризис намерено спровоцировали власти Беларуси, которые заманили мигрантов в страну, пообещав им беспрепятственный доступ в страны ЕС.

"Меня особенно беспокоит судьба женщин, детей и других людей, которым угрожает опасность, — сказал в связи с этим Уоллес. — Похоже, что белорусы используют этих людей в своей игре. Ужасно, что их превращают в инструмент игры, направленной на то, чтобы нарушить порядок в соседних странах".

Белорусский лидер Александр Лукашенко отвергает такие обвинения и считает, что в ситуации виновата Европа, которая не желает принимать беженцев. Власти Беларуси также утверждают, что пытаются отправить мигрантов на родину, однако они отказываются возвращаться.