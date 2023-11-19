Миграционная сделка между Италией и Албанией не нарушает законодательство ЕС - еврокомиссар

Дата начала действия протокола назначена на весну 2024 г., хотя он еще должен быть переведен в соответствующие правовые акты и пройти ратификацию в албанском парламенте.

Процедура будет распространяться на мигрантов, спасенных в море итальянскими властями и высаженных на берег в албанском прибрежном городе Шенджин, где за счет Рима будут построены два центра, которые будут находиться исключительно под итальянской юрисдикцией. Мигрантам, размещенным в центрах, будет запрещено покидать помещение в ожидании рассмотрения их требований, которое не должно длиться более 28 дней.

Эти комментарии появились более чем через неделю после того, как премьер-министр Италии Джорджия Мелони и ее коллега из Албании Эди Рама подписали протокол, согласно которому балканской стране будет передана обработка до 36 тысяч заявлений о предоставлении убежища в год.

"По предварительной оценке нашей юридической службы, это не нарушает законодательство ЕС, это выходит за рамки законодательства ЕС", - заявила в среду Илва Юханссон, отвечающая в Еврокомиссии за портфель по внутренним делам.

"Я считаю, что это соглашение с европейским размахом", - сказала Мелони, стоя рядом с Рамой.

Если соглашение будет применено, это станет первым случаем, когда член Европейского Союза передаст часть своих обязанностей по предоставлению убежища третьей стране. С такой идеей выступили Дания и Австрия в ответ на план Великобритании и Руанды, который был признан незаконным Верховным судом Великобритании в среду утром.

Проект Италии вызвал опасения по поводу экстерриториального применения законодательства ЕС, поскольку заявления, поданные в албанских центрах, будут поданы с целью получения международной защиты в Италии, а не в Албании.

"Право ЕС не применяется за пределами территории ЕС", - сказала Юханссон.

Однако, добавила она, учитывая членство Италии в блоке и обязательное принятие общего законодательства, правила, которые будут применяться в албанских центрах, фактически будут носить европейский характер и имитировать рамки, действующие на территории Италии.