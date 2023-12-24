Миграционная реформа, выброшенные вакцины, ограничения для PornHub. Евродайджест: главные события недели

В среду Европарламент и Совет ЕС достигли политического соглашения по реформе миграционного законодательства и политики предоставления убежища в Евросоюзе. Законопроект предполагает усиление контроля за нелегальными мигрантами, создание механизмов реагирования на кризисные ситуации и введение принципа солидарности между государствами-членами. По данным Агентства по безопасности внешних границ (Frontex), в 2023 году в Евросоюз прибыло более 1 млн нелегальных мигрантов, это рекорд за восемь лет. В первую очередь это беженцы из Ирака, Сирии и Афганистана; в эту статистику не входят украинские беженцы, для которых в 2022 году был разработан особый механизм защиты. "Сегодня поистине исторический день, поскольку мы подписали Пакт о миграции и убежище, возможно, самый важный пакет законопроектов этого созыва. Европа получит надежную законодательную базу, одинаковую во всех государствах-членах, работающую и защищающую. Это гуманный и справедливый подход по отношению к тем, кто ищет защиты, строгий по отношению к тем, кто не имеет на это права, и жесткий по отношению к тем, кто эксплуатирует представителей наиболее уязвимых слоев населения", — прокомментировала соглашение спикер Европарламента Роберта Метсола.