По словам Трасс, с начала месяца «было выпущено уже 40 единиц российской дезинформации». Британские власти «многое сделали для борьбы с ними», заявила глава МИД — в частности, Великобритания раскрыла заговор с целью установить «марионеточное правительство в Киеве», и подготовку операции «под чужим флагом» в качестве провокации для вторжения в Украину.
За последнюю неделю активность распространения дезинформации выросла вдвое, отметила Трасс.
Аналогичный созданному сейчас центр существовал в Великобритании во время Холодной войны. «В конце Холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свое, так что мы на протяжении долгих лет сталкивались с российской дезинформацией», — заявила Трасс.
Ранее Белый дом, Пентагон и британская разведка говорили о том, что Россия готовит провокацию «под чужим флагом», чтобы оправдать вторжение в Украину. В Белом доме объяснили публикацию таких разведданных стремлением «остановить войну». Российская сторона называла эти заявления «голословными».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Дождю допустил, что Владимир Путин «совершенно не обязательно получает факты и правдивую информацию» о ситуации вокруг Украины. По его мнению, в автократиях «очень мало кто говорит правду власть имущим», поэтому президент России может считать, что российских военных в Украине примут «с распростертыми объятиями», хотя сейчас «ситуация диаметрально противоположная».
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