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Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории РФ, - немедленно уехать.
МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию
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"Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

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