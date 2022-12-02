МИД Украины: посольства страны продолжают получать угрозы и "окровавленные пакеты с глазами животных"

Речь идет о посольствах Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, а также генеральных консульствах в Неаполе и Кракове и консульству в чешском городе Брно.

"В свертках находились глаза животных. Сами свертки были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах", — сообщил представитель министерства Олег Николенко.

Он добавил, что МИД пытается понять смысл этих посланий.

30 ноября в посольстве Украины в Испании раздался взрыв. Бомбу прислали по почте, и работник посольства был ранен, открывая конверт.

На следующий день испанские правоохранители обнаружили еще одно взрывное устройство в конверте, которое получило спутниковый центр ЕС, расположенное на авиабазе вооруженных сил Испании в Торрехон-де-Ардосе под Мадридом. Эту базу регулярно используют для передачи Киеву испанского оружия для нужд ВСУ.

Кроме того, по словам Николенко, после инцидента в Испании вход в квартиру посла Киева в Ватикане "подвергся вандализму", а в украинское посольство в Казахстане поступил ложный звонок о минировании.

Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо поступило "с территории одной европейской страны", добавил Николенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба распорядился перевести все украинские дипломатические миссии в режим усиленных мер безопасности. Уже произошедшие инциденты в каждой конкретной стране расследуют местные правоохранительные органы.