МИД Украины: посольства страны продолжают получать угрозы и "окровавленные пакеты с глазами животных"

Речь идет о посольствах Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, а также генеральных консульствах в Неаполе и Кракове и консульству в чешском городе Брно.
"В свертках находились глаза животных. Сами свертки были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах", — сообщил представитель министерства Олег Николенко.
Он добавил, что МИД пытается понять смысл этих посланий.
30 ноября в посольстве Украины в Испании раздался взрыв. Бомбу прислали по почте, и работник посольства был ранен, открывая конверт.
На следующий день испанские правоохранители обнаружили еще одно взрывное устройство в конверте, которое получило спутниковый центр ЕС, расположенное на авиабазе вооруженных сил Испании в Торрехон-де-Ардосе под Мадридом. Эту базу регулярно используют для передачи Киеву испанского оружия для нужд ВСУ.
Кроме того, по словам Николенко, после инцидента в Испании вход в квартиру посла Киева в Ватикане "подвергся вандализму", а в украинское посольство в Казахстане поступил ложный звонок о минировании.
Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо поступило "с территории одной европейской страны", добавил Николенко.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба распорядился перевести все украинские дипломатические миссии в режим усиленных мер безопасности. Уже произошедшие инциденты в каждой конкретной стране расследуют местные правоохранительные органы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалисты "Содры" отмечают: поведение жителей Литвы меняется, вызов ждет в 2027 году
"Содра " отмечает, что жители уже перестали массово...
Эфир Delfi: итоги недели с бывшим священником Московского патриархата Владимиром Селявко
После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...
Экономист предупреждает о компенсациях на энергоресурсы: на горизонте – новые налоги
Жители Литвы , несмотря на дефицитный бюджет, получают...
Торговцы решают вопрос оплаты полиэтиленовых пакетов: цена будет несколько центов
Парламент Литвы принял решение о запрете на...
В декабре водителей в Литве ждет еще больше проверок на дорогах
Литовская дорожная полиция информировала, когда и...