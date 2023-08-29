МИД Украины критикует высказывания папы римского о России

Министерство иностранных дел Украины критически отреагировало на высказывания папы римского Франциска в рамках прошедшей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи. "Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно звучат из уст папы римского", - заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в понедельник, 28 августа, комментируя беседу понтифика по видеосвязи с молодыми людьми в России. Миссия Ватикана, по мнению Киева, состоит в том, чтобы "открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс" нынешнего руководства РФ, развязавшего войну против соседней страны, добавил Николенко.