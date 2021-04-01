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Нынешняя эскалация со стороны России на Донбассе и в Крыму стала самой масштабной за последние годы, выходом из нее может быть только дипломатия. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.
Rusų kariai Kryme
Rusų kariai Kryme
© Sputnik / Scanpix

Министр отметил, что Украина и ее партнеры констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания страной-агрессором подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня.

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"Нынешняя эскалация со стороны России является системной и самой масштабной за последние годы", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что своими действиями Кремль завел ситуацию в тупик, выход из которого только один – дипломатия.

"Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня", – сказал министр.

Кулеба заявил, что Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандской формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу.

Он добавил, что США, Канада, Великобритания, НАТО также выступают за продолжение Россией переговоров.

"Какую бы дезинформацию ни распространяла Россия, уверяю: Украина будет предпочитать политико-дипломатическим путям урегулирования, поскольку мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", – резюмировал глава МИД.

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liga.net

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