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Расстрелянный после фразы "Слава Украине" украинский военный Александр Мациевский был гражданином Молдовы, говорится в сообщении МИД страны.
Oleksandras Macijevskis
Oleksandras Macijevskis
© Soc. tinklų nuotr.

Внешнеполитическое ведомство Молдовы заявило, что решительно осуждает убийство своего гражданина и что убийство Мациевского может быть расценено как военное преступление и нарушение международного гуманитарного права.

6 марта в соцсетях появилось видео расстрела украинского военного, который перед смертью успевает сказать "Слава Украине".

Где была сделана запись, пока неизвестно. Непонятно и то, кто осуществил расправу. Украинская сторона уверена, что это сделали россияне. Российские официальные лица это видео пока не комментировали.

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Александр Мациевский родился в Кишиневе. В 2008 году вместе с семьей переехал в Украину, в Черниговскую область. После начала вторжения России в Украину стал добровольцем.

По данным СБУ, Мациевский пропал без вести в начале декабря близ населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. Ведомство полагает, что он был расстрелян 30 декабря. В феврале его тело было возвращено Украине

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bbcrussian.com

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