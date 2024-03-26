МИД Польши: В НАТО рассматривают возможность сбивать российских ракет у границ

 
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Lenkija: viskas rodo, kad į šalies oro erdvę įskrido Rusijos raketa
Lenkija: viskas rodo, kad į šalies oro erdvę įskrido Rusijos raketa
ФОТО: Reuters / Scanpix

В НАТО рассматривают вариант сбития российских ракет, которые приближаются к границе стран-членов Альянса. Об этом сообщил RMF FM заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

По его словам, в Альянсе анализируют различные концепции, в том числе, чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО. Однако это должно произойти с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий, учитывая, что ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории НАТО.

Говоря о России, Шейна подчеркнул, что "мы имеем дело с террористическим, организованным, хорошо оснащенным оружием и современными технологиями государством". Он считает, что это был скорее умышленный акт, РФ не хотела ничего провоцировать, они знали, что если ракета двинется дальше вглубь Польши, то она будет сбита. Будет контратака. РФ планировала проверить прочность обороны и бдительность польских вооруженных сил.

"Не может быть, чтобы агрессор каждый раз навязывал нам определенные правила. Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических стран, ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта в Украине", подчеркнул Шейна.

Напомню, 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши на 39-ть секунд. После этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал в интервью Fox News о том, что страны НАТО должны сбивать российские ракеты, которые летят на их территорию.

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