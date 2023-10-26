МИД Латвии: за последнее время в Беларуси задержаны 25 латвийцев

По словам министра Латвии, большинство, если не все эти случаи, скорее всего, политически мотивированы.

Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии не ездить в Беларусь, поскольку там нет законности, и в случае каких-либо неприятностей латвийские дипломатические представители не смогут помочь своим соотечественникам.

"У нас сейчас нет дипломатических отношений (с Беларусью), у нас нет никакого влияния, поэтому мы не сможем (помочь)", — сказал министр, добавив, что латвийское общество привыкло к власти закона и справедливому суду, но в Беларуси ничего этого нет.