МИД Латвии: за последнее время в Беларуси задержаны 25 латвийцев

 
rus.DELFI.lv
Latvijos ministras pirmininkas Krisjanis Karins
Latvijos ministras pirmininkas Krisjanis Karins
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
За последнее время в Беларуси были задержаны уже 25 латвийцев, которым предъявлены различные обвинения, сообщил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

По словам министра Латвии, большинство, если не все эти случаи, скорее всего, политически мотивированы.

Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии не ездить в Беларусь, поскольку там нет законности, и в случае каких-либо неприятностей латвийские дипломатические представители не смогут помочь своим соотечественникам.

"У нас сейчас нет дипломатических отношений (с Беларусью), у нас нет никакого влияния, поэтому мы не сможем (помочь)", — сказал министр, добавив, что латвийское общество привыкло к власти закона и справедливому суду, но в Беларуси ничего этого нет.

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Источник
rus.DELFI.lv
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