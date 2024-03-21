МИД Латвии: статья в журнале Der Spiegel вводит в заблуждение о положении латвийских русскоязычных

"Через некоторое время у его двери стояли два сотрудника секретной службы", — рассказывает Катя в статье. "Ему дали всего один час на то, чтобы собрать вещи, а затем его отвезли в лагерь недалеко от города Резекне, где другие также ожидали депортации".

Статья начинается с рассказа некой женщины Кати, специалиста по информационным технологиям (ИТ), - она рассказывает о своем двоюродном брате, гражданине Латвии Игоре Попове, которому из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами было предписано покинуть Латвию.

Статья "Нежелательные" в журнале Der Spiegel была опубликована на немецком языке 9 марта, а 14 марта вышла ее англоязычная версия, озаглавленная несколько иначе — " Латвия закручивает гайки своему русскому меньшинству". Заголовок статьи звучит так: "Около 30 процентов жителей Латвии — русскоязычные. Правительство полагает, что они смогут обеспечить Владимиру Путину плацдарм в стране".

В статье рассказывается и о проверках знаний латышского языка, которые должны были пройти граждане РФ для сохранения права жить в Латвии. В частности, о жителях Даугавпилса, которым помогает активистка Ольга Петкевич - она сейчас баллотируется в Европарламент от "Согласия". 37-летняя Ольга Петкевич, ссылаясь на неназванную женщину, сообщила журналисту о попытке самоубийства некоего мужчины из-за непродленного вида на жительство.

Глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе заявила, что статья настолько тенденциозна, что о ней сложно говорить. По ее мнению, упомянутая в статье история Игоря Попова выдумана.

"У меня нет информации о том, что в Латвии есть какой-либо депортационный лагерь. Депортировать гражданина Латвии из Латвии невозможно никак. Это совершенно абсурдное заявление", — заявил глава PMLP.