В условиях мировой нестабильности Китай и Россия демонстрируют устойчивые и стратегически прочные отношения, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу, 8 июля, своему российскому коллеге Сергею Лаврову на встрече в Индонезии, куда они оба прибыли на саммит руководителей внешнеполитических ведомств "группы двадцати".

Китай и Россия "под стратегическим руководством глав двух государств противодействуют вмешательству извне, поддерживают нормальные обмены и организованно развивают сотрудничество в различных областях, демонстрируя устойчивость и стратегическую прочность отношений между двумя странами", цитирует "Интерфакс" заявление МИД КНР, опубликованное после встречи министров

Китай упомянул мирное урегулирование войны в Украине

По словам Ван И, Китай также будет поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, сосредоточившись на решении этой проблемы путем переговоров.

В свою очередь, МИД РФ распространил заявление о встрече Сергея Лаврова и Ван И, где сказано, что "министры обменялись оценками действий, предпринимаемых странами Запада в контексте украинского сюжета". "Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое взаимодействие, выступают с единых или весьма близких позиций по абсолютному большинству обсуждаемых вопросов", - говорится в документе.

Саммит G20

Ближайший саммит глав государств и правительств группы ведущих экономических держав в формате G20, куда входят в частности Россия, Китай и Саудовская Аравия, должен пройти в ноябре в Индонезии. По приглашению властей страны, в саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее, 27 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за сохранение формата "большой двадцатки" с участием России, несмотря на ее агрессивную войну против Украины. При этом Шольц не дал однозначного ответа на вопрос о том, сядет ли он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

До того, в марте, президент США Джо Байден на фоне российской агрессии в Украине поддержал предложение Польши исключить Россию из организации 20 важнейших индустриальных стран и государств с быстро развивающейся экономикой.