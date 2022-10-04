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Страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут участвовать в войне России против Украины: это "не входит в зону ответственности организации".
МИД Казахстана: ОДКБ не будет участвовать в войне РФ против Украины
© Itar-Tass / Scanpix

Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет Informburo.

По его словам, Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного существования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

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"В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", - сказал он.

Напомним, что после объявления мобилизации в России Путин начал активнее терять союзников. В частности, три страны, которые входят или входили в ОДКБ, выступили против участия своих граждан в войне в Украине.

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УНИАН

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