МИД Германии вызвал посла Турции из-за жеста „Серых волков“

„Мы сегодня обсудили инцидент с турецким послом в Берлине“, - сообщил представитель МИД ФРГ в ответ на запрос агентства dpa. Вызов иностранного посла в МИД принимающего государства считается жесткой дипломатической мерой. Накануне МИД Турции вызвал на ковер посла Германии в Анкаре. Правительство Турции обвинило Германию в „ксенофобии“.
Под надзором компетентных органов Германии
„Серые волки“ - турецкая правоэкстремистская группировка, насчитывающая в одной только Германии 18 с половиной тысяч членов. Она не запрещена, но находится под надзором Федерального ведомства по охране конституции. Знак „Серых волков“ также официально не запрещен, но воспринимается в Германии неоднозначно.
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что жестам турецких правых экстремистов не место на немецких стадионах. „Неприемлемо использовать чемпионат Европы по футболу в качестве платформы для расизма“, - подчеркнула она. Фезер призвала Европейский футбольный союз (УЕФА) расследовать действия Мериха Демирала и принять против него меры. УЕФА пообещал разобраться.
Турция 2 июля одержала победу над Австрией со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал. 6 июля она встретится со сборной Нидерландов в Берлине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении приехать в Берлин на эту игру. Мериха Демирала по результатам расследования УЕФА могут отстранить от участия в матче.