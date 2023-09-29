МИД Германии: Нагорный Карабах может вскоре почти обезлюдеть

Почти все жители Нагорного Карабаха могут покинуть регион, спасаясь от последствий военной операции Азербайджана. Такое опасение высказал координатор по сотрудничеству с Южным Кавказом в министерстве иностранных дел Германии Робин Вагенер (Robin Wagener) в интервью медиакомпании Table.Media вечером в четверг, 28 сентября.

"Уже несколько дней колонны автомобилей с десятками тысяч людей двигаются по дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению, - указал Вагенер. - Приходится опасаться, что в ближайшие дни к ним присоединится подавляющее большинство жителей, из-за чего Нагорный Карабах может почти обезлюдеть".

Несмотря на текущие мирные переговоры с Арменией, Азербайджан сделал ставку на военное решение, подчеркнул Роберт Вагенер, член партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую коалицию Германии. "Многие жители Нагорного Карабаха больше не видят для себя безопасного будущего в регионе", - констатировал он.

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