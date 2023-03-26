Приведенное Владимиром Путиным в качестве примера размещение ЯО в странах НАТО "вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага", объявленного Москвой, процитировало агентство dpa представителя министерства иностранных дел ФРГ. Кроме того, германский МИД напомнил о том, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.
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