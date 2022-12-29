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Большинство государств не поддерживают предложение Украины об исключении РФ из Совете Безопасности ООН.
МИД Эстонии: предложение Украины исключить Россию из Совбеза ООН не находит поддержки
© DELFI / Domantas Pipas

Они не разделяют подход Киева, согласно которому Россия неправомерно вошла в ООН и заняла место в Совбезе, и потому должна покинуть организацию, заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер в комментарии эстонскому общественному вещателю ERR.

"Эстония один из лидеров и наиболее активных сторонников Украины по темам, которые как раз касаются изолирования России в различных организациях, отодвигания России от принятия решений в мире, привлечения ее к ответственности за преступления. Это направление очень хорошее и правильное. Разговоры об ООН попадают в ту же категорию, но в данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", – сказал Вольмер.

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По словам Вольмера, рассмотрение вопроса об исключении РФ из Совета Безопасности ООН "было бы возможно в случае, если бы очень большое число государство думало так же, как Украина, что Россия после распада Советского Союза получила этот статус каким-то образом вне процедуры, незаконно, и это следует как-то пересмотреть".

"Но государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет", – констатировал эстонский дипломат.

Он также прогнозирует, что исключение РФ "не выглядит очень реализуемой вещью". Вольмер прогнозирует, что если бы дошло до голосования по этому вопросу, Россия заблокировала бы процесс.

В связи с этим, по мнению дипломата, следует сосредоточиться на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно изолировать,

"России скорее следует препятствовать там, где это на самом деле осуществимо, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире", – добавил он.

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УНИАН

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