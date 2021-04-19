МИД Чехии: страна больше не интересуется "Спутником V"

Ранее Прага заявляла о готовности закупить партию российского препарата. Для этого 19 апреля планировался визит вице-премьера Гамачека. Ситуация кардинально изменилась на фоне решения главы чешского кабмина Андрея Бабиша от 17 апреля выслать 18 российских дипломатов.
Экс-министр здравоохранения и действующий советник президента Роман Примула также подтвердил CNN Prima News, что использование «Спутника V» в Чешской Республике в настоящее время не обсуждается.
19 апреля пражские власти призвали правительство Чехии начать переговоры с Россией по вопросу возвращения ее посольством части парка Стромовка, занятой дипмиссией. Город хочет восстановить на этих территориях общедоступные зеленые насаждения. Чешско-российские двусторонние отношения достигли критической точки из-за дела Врбетице.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: Россия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм (559)
В понедельник министр иностранных дел Литвы...
ЕК рекомендует Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет (256)
Еврокомиссия рекомендует Литве поднять пенсионный...
Аналитик о карантинных послаблениях в Литве: правительство загнало себя в угол (31)
С понедельника в Литве действуют карантинные...
КС: прямые выборы мэров противоречат Конституции (11)
Введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров...
В Литве открылись торговые центры: у некоторых магазинов покупатели стояли с утра (8)
19 апреля спустя 4 месяца в Литве открылись магазины в...