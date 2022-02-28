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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подчеркнула в интервью Би-би-си, что если кто-то из британцев хочет откликнуться на призыв президента Зеленского приехать воевать добровольно в частном порядке, то эти люди вправе принять такое решение. При этом отправлять на Украину своих солдат для участия в боевых действиях Британия не намерена.
Liz Truss
Liz Truss
© AFP/ Scanpix

"Украинцы сражаются за свободу и демократию - причем не только своей страны, но и всей Европы, потому что этим вещам угрожает президент Путин", - сказала глава Форин-офиса.

"И если кто-то хочет поддержать эту борьбу, я их в этом поддержу", - добавила Трасс.

Ранее в воскресенье Владимир Зеленский у себя в соцсетях призвал людей из других стран, желающих помочь украинцам защищаться от нападения россиян, сделать это на добровольных началах. Он сообщил, что на Украине создают специальное подразделение армии - "Международный легион для территориальной обороны Украины".

"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности Европы и мира, могут приехать и встать плечом к плечу с украинцами против захватчиков XXI века", - нависал президент Украины.

Международное право позволяет иностранцам добровольно присоединиться к оборонительным силам признанного государства.

Британское правительство подчеркивает, что не планирует отправлять на Украину военных для участия в сражениях, но окажет помощь этой стране.

В субботу премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что Великобритания отправляет на Украину гуманитарную, военную и финансовую помощь.

100 британских солдат отправляются в регион, чтобы помочь соседним странам с потоками беженцев с Украины. Джонсон пообещал, что его правительство, конечно, поможет людям, бегущим от опасности для жизни.

В интервью британскому телевидению Борис Джонсон в ответ на вопрос о том, готова ли его страна принять у себя украинцев, напомнил о ведущей роли Британии в помощи беженцам из Афганистана и других охваченных военными конфликтами государств, и Украина в нынешней ситуации, по его словам, не станет исключением.

Десятки тысяч жителей Украины устремились в последние дни к границам со своими западными соседями.

За три дня более 115 тысяч человек пересекли границу с Польшей. Очереди у пограничных КПП растянулись на километры.

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