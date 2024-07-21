Microsoft: Сбой в работе Windows затронул 8,5 млн устройств

Обновления программного обеспечения иногда могут приводить к нарушениям в работе компьютеров, однако крупные инциденты, подобные резонансному случаю с продуктом CrowdStrike, случаются нечасто, отметили в Microsoft. Сбой показывает масштаб взаимосвязей в обширной IT-экосистеме и напоминает участникам IT-отрасли о необходимости уделять внимание в первую очередь безопасному развертыванию и аварийному восстановлению с использованием существующих механизмов, добавили в корпорации.

Масштабный сбой операционной системы Windows, вызванный ошибкой в обновлении антивируса CrowdStrike, затронул 8,5 миллиона устройств с этой ОС. Такие данные корпорация Microsoft привела в своем блоге в субботу, 20 июля. Речь идет о менее чем одном проценте всех устройств под управлением Windows, подчеркнул разработчик операционной системы.

Глобальный сбой в работе Windows

Произошедший 19 июля масштабный сбой компьютеров под управлением Windows вызвал нарушения в работе компаний по всему миру. В аэропортах многих стран были суммарно отменены тысячи рейсов. Пострадали предприятия торговли, банки, биржи, телекомпании, а также государственные службы, в частности, больницы.

В CrowdStrike оперативно обнаружили ошибку и в тот же день выпустили исправление для своего продукта. Microsoft направила сотни программистов на помощь компаниям, затронутым сбоем, указал вице-президент корпорации по безопасности предприятий и операционных систем Дэвид Уэстон.