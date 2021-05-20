Транснациональная корпорация Microsoft собирается прекратить поддержку своего фирменного браузера Internet Explorer (IE) 15 июня 2022 года - через 25 лет после того, как он был предложен пользователям в пакете Windows 95. Об этом в среду, 19 мая, сообщил Шон Линдерсэй, менеджер команды, отвечающей за работу Microsoft Edge.

"Мы объявляем, что будущее Internet Explorer на Windows 10 - за Microsoft Edge", - завил он. "Настольное приложение Internet Explorer 11 будет отправлено на пенсию, его поддержка будет прекращена 15 июня 2022 года для определенных версий Windows 10", - добавил Шон Линдерсэй.

В то время как система долгосрочного обслуживания Windows 10 будет по-прежнему включать Internet Explorer в следующем году, все потребительские версии прекратят поддержку браузера.

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Microsoft Edge на Chromium имеет встроенный режим Internet Explorer, поэтому пользователи смогут получать доступ к веб-сайтам, сделанным для IE, и приложениям прямо из Microsoft Edge, пояснил Линдерсэй.

Microsoft штрафовали за навязывание Internet Explorer

По мнению ряда экспертов, Internet Explorer технологически давно устарел. Кроме того, в 2013 году Microsoft оштрафовали на 561 млн евро за навязывание пользователям Windows 7 именно этой поисковой системы.

В 2009 году Еврокомиссия признала Microsoft виновной в использовании доминирующего положения на рынке операционных систем для продвижения своего браузера Internet Explorer, который поставлялся предустановленным.

Споры с Еврокомиссией

В процессе урегулирования была достигнута договоренность о том, что Microsoft предоставит пользователям возможность отключения Internet Explorer.

Это означало, что на протяжении пяти лет в ОС Microsoft должен был предлагаться "Экран выбора" (Choice Screen), который давал бы европейцам возможность выбора браузера для установки. Однако в июле 2012 года Еврокомиссия констатировала, что эта опция так и не появилась в операционной системе американской компании. В Microsoft тогда это объяснили технической ошибкой.

В 2012 году германское Федеральное ведомство по делам безопасности в информационной технике (BSI) посоветовало временно отказаться от использования браузера Internet Explorer и перейти на другие сервисы. Эксперты немецкого ведомства не видели другого выхода из-за серьезных проблем в системе безопасности в версиях Internet Explorer 7, 8 и 9 в операционных системах Windows XP, Vista и 7, позволявших хакерам получить удаленный контроль над компьютером.