Международный уголовный суд выписал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Из пресс-релиза МУС следует, что обвинения против Шойгу и Герасимова касаются событий, происходивших с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года.

По мнению досудебной палаты МУС, бывший министр обороны и начальник Генштаба Вооруженных сил России несут ответственность за военное преступление, заключающееся в нанесении ударов по гражданским объектам, а также за военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам.

Кроме того, их подозревают в преступление против человечности.