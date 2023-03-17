"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МУС.

Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей.

В четверг о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН.

"Г-н Владимир Владимирович Путин [...], президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию (согласно статьям 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) Римского статута)", - говорится в пресс-релизе.

Судьи Международного уголовного суда добавляют, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.

Уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС подозревает в том же преступлении согласно тем же статьям Римского статута, что и Путина.

"Есть разумные основания считать, что г-жа Львова-Белова несет персональную ответственность за вышеупомянутые преступления, совершив эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через действия других лиц", - говорится в сообщении Международного уголовного суда.

Россия не признает Международный уголовный суд и не подписывала его основополагащий документ, Римский статут. Об этом, реагируя на новость об ордерах, напомнила и представитель МИД России Мария Захарова.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет", - написала Захарова в соцсетях.

Несколько дней назад о том, что Россия не признаёт Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новость о решении МУС, высказался в телеграм-канале очень лаконично: "Это только начало".

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что решение МУС - это сигнал для мира о том, что российская власть преступна.

"Отныне президент России имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и предан суду. И мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, - написал Костин у себя в фейсбуке. - Мир получил сигнал о том, что российский режим преступен и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права".

Мария Львова-Белова выдачу ордера на ее арест назвала - вероятно, подразумевая сарказм - оценкой ее помощи детям, оказавшимся в зонах военных действий.

"Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми", - цитирует Львову-Белову агентство ТАСС. Она назвала вывезенных детей "детьми нашей страны", поскольку Россия объявила своими все захваченные ею украинские территории.

Эксперты сходятся во мнении, что пока в России силен существующий режим, приговоры в отношении высокопоставленных лиц вряд ли возможны.

Профессор международного права центра военных исследований Копенгагенского университета Кевин Йон Хеллер говорит: "Это невероятно важное событие. Не каждый день действующему главе государстве предъявляет обвинения международный суд. Но, конечно, шансы на задержание Путина в ближайшее время крайне малы".

Хеллер сомневается, что Путин в ближайшее время будет покидать пределы России, а если и будет совершать международные поездки, то в те страны, которые не выдадут его международному суду.

"С юридической точки зрения любая страна-член МУС обязана исполнять это решение. И в случае, если Путин приедет на территорию этой страны, его должны арестовать и передать суду. Но на деле государства не всегда так поступают. Например, против президента Судана были выдвинуты серьезные обвинения, а он после этого побывал в нескольких странах, являющихся членами МУС, и ни одна не арестовала его. Так что ордер на арест — не гарантия того, что Путина передадут МУС. Но с юридической точки зрения у стран есть обязательство это сделать", — говорит Хеллер.