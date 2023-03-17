"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МУС.
Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей.
В четверг о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН.
"Г-н Владимир Владимирович Путин [...], президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию (согласно статьям 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) Римского статута)", - говорится в пресс-релизе.
Судьи Международного уголовного суда добавляют, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.
Уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС подозревает в том же преступлении согласно тем же статьям Римского статута, что и Путина.
"Есть разумные основания считать, что г-жа Львова-Белова несет персональную ответственность за вышеупомянутые преступления, совершив эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через действия других лиц", - говорится в сообщении Международного уголовного суда.
Россия не признает Международный уголовный суд и не подписывала его основополагащий документ, Римский статут. Об этом, реагируя на новость об ордерах, напомнила и представитель МИД России Мария Захарова.
"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет", - написала Захарова в соцсетях.
Несколько дней назад о том, что Россия не признаёт Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новость о решении МУС, высказался в телеграм-канале очень лаконично: "Это только начало".
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что решение МУС - это сигнал для мира о том, что российская власть преступна.
"Отныне президент России имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и предан суду. И мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, - написал Костин у себя в фейсбуке. - Мир получил сигнал о том, что российский режим преступен и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права".
Мария Львова-Белова выдачу ордера на ее арест назвала - вероятно, подразумевая сарказм - оценкой ее помощи детям, оказавшимся в зонах военных действий.
"Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми", - цитирует Львову-Белову агентство ТАСС. Она назвала вывезенных детей "детьми нашей страны", поскольку Россия объявила своими все захваченные ею украинские территории.
Эксперты сходятся во мнении, что пока в России силен существующий режим, приговоры в отношении высокопоставленных лиц вряд ли возможны.
Профессор международного права центра военных исследований Копенгагенского университета Кевин Йон Хеллер говорит: "Это невероятно важное событие. Не каждый день действующему главе государстве предъявляет обвинения международный суд. Но, конечно, шансы на задержание Путина в ближайшее время крайне малы".
Хеллер сомневается, что Путин в ближайшее время будет покидать пределы России, а если и будет совершать международные поездки, то в те страны, которые не выдадут его международному суду.
"С юридической точки зрения любая страна-член МУС обязана исполнять это решение. И в случае, если Путин приедет на территорию этой страны, его должны арестовать и передать суду. Но на деле государства не всегда так поступают. Например, против президента Судана были выдвинуты серьезные обвинения, а он после этого побывал в нескольких странах, являющихся членами МУС, и ни одна не арестовала его. Так что ордер на арест — не гарантия того, что Путина передадут МУС. Но с юридической точки зрения у стран есть обязательство это сделать", — говорит Хеллер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина (1)
Международный уголовный суд в Гааге выдал...
Экономист о предложении разрешить забирать накопления из пенсионных фондов: это очень плохо
Экономист Альгирдас Барткус видит серьезные проблемы в...
Тысячи жителей, которым установили новые счетчики, жалуются на рост счетов: ESO винит самих клиентов
Тысячи жителей, которым установили новые счетчики,...
Литва примет участие в деле ЕСПЧ Украина против России: в деле участвуют еще 25 государств
Европейский суд по правам человека ( ЕСПЧ ) сегодня...
Эфир Delfi: как голосуют и что думают о выборах в Литве иностранцы?
Далеко не всем известно, что в Литве на муниципальных...