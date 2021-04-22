Международная правозащитная неправительственная организация ПЕН-клуб, объединяющая писателей, поэтов и журналистов, призвала российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, отбывающего заключение во Владимирской области и с конца марта держащего голодовку. В среду, 21 апреля Международный ПЕН-клуб заявил о необходимости прекращения "политического преследования Алексея Навального под надуманными и неадекватными предлогами".
При этом власти РФ объявили войну не только Навальному, они оказывают "беспрецедентное давление в политических целях" на все гражданское общество в своей стране, указывается далее в заявлении. "Атака на Навального является атакой на всех россиян", - считает глава организации Дженнифер Клемент.
Международный ПЕН-клуб присоединился к заявлению российских объединений
Тем самым международная организация присоединилась к заявлению, опубликованному в январе Ассоциацией "Свободное слово" и объединением "ПЭН-Москва", которое поддержал Санкт-Петербургский ПЕН-клуб.
В нем, в частности, осуждаются заявления высокопоставленных российских чиновников и политиков, объявивших Навального "предателем, изменником и агентом Госдепа". "Во-первых, этим они публично нарушают закон, поскольку такие выступления - по сути, внесудебное обвинение и, что еще хуже, призыв к расправе. Во-вторых, эти тексты откровенно разоблачают настоящие побуждения и цели власти", - подчеркнули авторы обращения.
По их словам, "в действиях силовых структур читается нескрываемая жажда устрашения всех, кто осмеливается критиковать существующие порядки". Кроме того, "возвращается моральная атмосфера худших времен в истории нашего Отечества", - отмечается далее.
Преследование Навального
21 апреля в России и по всему миру прошли массовые акции солидарности с Алексеем Навальным, инициатором которого стала команда оппозиционного политика. Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Навального этапировали в ИК-2 во Владимирской области.
С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению. 19 апреля ФСИН сообщила о переводе политика в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3. Однако команда Навального заявляет, что и там он не получает должного медицинского лечения.
ЕС, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".
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