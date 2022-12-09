Эти санкции были введены в феврале в ответ на начало войны. Они включают в себя запрет на проведение международных соревнований в России и Беларуси, спортсмены из этих стран не могут использовать свои флаги и гимны.
Сегодняшний саммит продлил эти санкции, принял решение отозвать олимпийские ордена у президента России и одного из вице-премьеров (его имя не приводится), а также оказать всю возможную поддержку украинским командам и спортсменам.
Саммит учел слова президента Франции (здесь пройдет следующая Олимпиада) Эммануэля Макрона о том, что в соревнованиях должны участвовать даже те страны, которые находятся в состоянии войны - потому что спорт не должен быть политизирован. Но большинство делегаций с этим не согласились.
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