Международный аэропорт Гамбурга временно прекратил прием и вылет всех авиарейсов

 
Deutsche Welle
Hamburgo oro uostas, Vokietija
Hamburgo oro uostas, Vokietija
ФОТО: Vida Press

Движение лайнеров приостановлено с 12:40 по местному времени. Утром в федеральную полицию поступило электронное письмо, в котором говорилось об угрозе нападения на самолет из столицы Ирана, сообщил представитель немецкой полиции.



Пассажиры и члены экипажа проходят контроль в отдельной зоне.

Авиалайнер из Тегерана приземлился в аэропорту Гамбурга вскоре после полудня по местному времени и был направлен на отдельную площадку. Специалисты обыскивают как самолет, так и багаж. 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули воздушное судно и проходят контроль в отдельной зоне.

Представители аэропорта на момент публикации не объяснили, когда полеты будут возобновлены. Пассажирам рекомендовано отслеживать статус предстоящих рейсов.

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Deutsche Welle
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