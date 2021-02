Международные федерации журналистов EFJ-IFJ критикуют Киев за отключение телеканалов

Европейская и международная ассоциации журналистов (EFJ-IFJ) назвали решение президента Украины Владимира Зеленского об отключении от вещания трех телеканалов "внесудебным и политически мотивированным запретом" и "вопиющим нападением на свободу прессы". Соответствующее заявление появилось в среду, 3 февраля, на сайте организации.

"Этот произвольный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников СМИ, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью их владельцев", - отметил генеральный секретарь IFJ Энтони Беллэнджер.

"Кажется очевидным, что президентский запрет совершенно не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова и вещания", - подчеркнул генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиеррез.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В тот же день вещание телеканалов было прекращено.

Сам Зеленский в своем Twitter назвал эти телеканалы "пропагандой, финансируемой государством-агрессором". Фактическим владельцем телеканалов украинские СМИ считают политика Виктора Медведчука.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values