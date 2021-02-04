aA
Решение Зеленского о закрытии трех телеканалов является "вопиющим нападением на свободу прессы", говорится в заявлении европейской и международнаой ассоциации журналистов.
Международные федерации журналистов EFJ-IFJ критикуют Киев за отключение телеканалов
© Zuma Press / Scanpix

Европейская и международная ассоциации журналистов (EFJ-IFJ) назвали решение президента Украины Владимира Зеленского об отключении от вещания трех телеканалов "внесудебным и политически мотивированным запретом" и "вопиющим нападением на свободу прессы". Соответствующее заявление появилось в среду, 3 февраля, на сайте организации.

"Этот произвольный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников СМИ, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью их владельцев", - отметил генеральный секретарь IFJ Энтони Беллэнджер.
"Кажется очевидным, что президентский запрет совершенно не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова и вещания", - подчеркнул генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиеррез.

Статьи по теме:
Президент Украины ввел санкции против соратника кума Путина и трех его телеканалов  (68)
Президент Украины Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении России  (34)

2 февраля Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В тот же день вещание телеканалов было прекращено.
Сам Зеленский в своем Twitter назвал эти телеканалы "пропагандой, финансируемой государством-агрессором". Фактическим владельцем телеканалов украинские СМИ считают политика Виктора Медведчука.

Между тем политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), одним из лидеров которой и является Медвчедчук, инициирует процедуру импичмента президента Украины из-за этого запрета.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: послабления, возможно, будут на следующей неделе (25)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду...

Коронавирус в Литве: 721 новый случай, 12 человек скончались (1)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 721 новый случай...

В энергопроекты в Литве планируется не пускать связанные с БелАЭС компании (6)

Правящие намерены еще больше ограничить возможности...

Проживающий в Литве соратник Навального: возьмитесь за деньги Путина (58)

Заключение лидера российской оппозиции Алексея...

В Каунасе от коронавируса уже прививают учителей, в Вильнюсе и Клайпеде вакцинация начнется на следующей неделе (8)

В Каунасе от COVID-19 привили около 2000 педагогов, в...