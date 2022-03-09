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По информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с тех пор как 24 февраля российские войска захватили Чернобыльскую АЭС, ситуация на ней ухудшается, пишет DW.
Černobylio AT zona
Černobylio AT zona
© AFP / Scanpix

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил во вторник, 8 марта, что, по данным украинской стороны, около 210 техников и местных сотрудников службы безопасности дежурили на атомной электростанции непрерывно в течение почти двух недель, поскольку под российским контролем не производилась смена персонала.

По сообщению украинского регулятора, они получают воду, еду и медикаменты в ограниченном объеме, и их положение ухудшается. Кроме того, МАГАТЭ больше не имеет связи со своим мониторинговым оборудованием, которое гарантирует, что все ядерные материалы находятся на своем месте.

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"Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской атомной электростанции, и потенциальными рисками для ядерной безопасности, которые это влечет за собой", — заявил глава МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси предложил провести переговоры о гарантиях безопасности украинских ядерных объектов с участием представителей России и Украины на территории АЭС или в другом месте. На настоящий момент от российского вторжения пострадала еще одна АЭС — Запорожская — и некоторые другие объекты с запасами ядерных материалов. Однако утечки радиоактивных материалов не произошло.

В 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла разрушительная ядерная авария. Радиоактивные отходы хранятся там и сегодня.

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