Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России

#Russia 🇷🇺: Today the IFJ has suspended the Russian Union of Journalists (RUJ) from membership following a vote of the Federation’s global Executive Committee.

Here is why 👇🏽 https://t.co/DPAeldQ4pa @EFJEUROPE

— IFJ (@IFJGlobal) February 22, 2023



В пресс-релизе IFJ говорится, что данное решение вступает в силу незамедлительно по результатам расследования действий СЖР после российского вторжения в Украину и создания филиалов СЖР на аннексированных украинских территориях — шага, который Союз журналистов России отказался пересмотреть.

"IFJ является организацией, основанной на международной солидарности, на принципах сотрудничества между союзами-членами и уважении прав всех журналистов. Создание Союзом журналистов России четырех отделений на оккупированных украинских территориях со всей очевидностью разрушило эту солидарность и посеяло раскол между союзами", — отметил президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье.

Реакция Союза журналистов России



Глава СЖР Владимир Соловьев назвал решение IFJ о приостановке членства Союза журналистов России политическим и ничем не оправданным. По его словам, когда в 2014 году СЖР создал отделения в присоединенном Крыму, к ним не было претензии со стороны международной организации.

Соловьев также сказал, что СЖР не планирует каких-либо активных действий в связи с приостановкой членства российского союза. "Мы просто не будем платить огромные взносы, и у нас не будет никаких совместных мероприятий, но их у нас и так давно не было", — отметил он, добавив, что исключить СЖР из организации можно только на конгрессе, который состоится в 2026 году. "Исполком международной организации этого сделать не может, а конгресс — да. Но на нем мы сможем предъявить свои претензии", — сказал Соловьев.