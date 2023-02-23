aA
Международная федерация журналистов (IFJ) приостановила членство Союза журналистов России (СЖР), сообщила IFJ в среду, 22 февраля, со ссылкой на результаты голосования членов исполкома федерации.
Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России
© DELFI / Karolina Pansevič
Статьи по теме:
Министр: позиция министров спорта Северных и Балтийских стран едина – не допустить участия в Олимпиаде спортсменов агрессоров
Президент: международное спортивное сообщество не может закрывать глаза на военные преступления


В пресс-релизе IFJ говорится, что данное решение вступает в силу незамедлительно по результатам расследования действий СЖР после российского вторжения в Украину и создания филиалов СЖР на аннексированных украинских территориях — шага, который Союз журналистов России отказался пересмотреть.

"IFJ является организацией, основанной на международной солидарности, на принципах сотрудничества между союзами-членами и уважении прав всех журналистов. Создание Союзом журналистов России четырех отделений на оккупированных украинских территориях со всей очевидностью разрушило эту солидарность и посеяло раскол между союзами", — отметил президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье.

Реакция Союза журналистов России


Глава СЖР Владимир Соловьев назвал решение IFJ о приостановке членства Союза журналистов России политическим и ничем не оправданным. По его словам, когда в 2014 году СЖР создал отделения в присоединенном Крыму, к ним не было претензии со стороны международной организации.

Соловьев также сказал, что СЖР не планирует каких-либо активных действий в связи с приостановкой членства российского союза. "Мы просто не будем платить огромные взносы, и у нас не будет никаких совместных мероприятий, но их у нас и так давно не было", — отметил он, добавив, что исключить СЖР из организации можно только на конгрессе, который состоится в 2026 году. "Исполком международной организации этого сделать не может, а конгресс — да. Но на нем мы сможем предъявить свои претензии", — сказал Соловьев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

"Содра": средняя зарплата в Литве – 1844 евро, но каждый пятый получает меньше 800 евро

В последнем квартале прошлого года в Литве...

Государственная налоговая инспекция просит пока не заполнять годовые декларации

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...

Павиленис в Киеве: необходимо сформировать коалицию не только за победу Украины

Председатель парламентского Комитета по иностранным...

Байден пообещал странам восточного блока НАТО защищать их территорию

В среду президент США встретился в Варшаве с лидерами...

Президент о длящейся год войне в Украине: мирное соглашение кажется маловероятным

Накануне годовщины войны в Украине президент Литвы...