Сам по себе выбор Израиля в качестве посредника понятен и оправдан. Эта страна десятилетиями ведет борьбу за свое существование и внушает уважение за столом переговоров.

Кроме того, в глазах Украины и всей мировой общественности участие Израиля — это ответ на набившую оскомину российскую риторику про "украинских нацистов и фашистов".

Из всех стран мира Израиль уж точно бы не сел за стол переговоров с режимом, в действиях которого есть хотя бы намек на подобную идеологию.

Однако многие сомневаются, что в сегодняшней миссии Израиль может преуспеть.

Одних смущает кандидатура самого Нафтали Беннетта — крайне неопытного политика на международной арене.

Другие считают, что Израиль не сможет долго сохранять занятую им позицию нейтралитета, так как его государственные интересы тесно связаны и с США, поддерживающими Украину, и с Россией. И рано или поздно одна из сторон надавит сильнее.

Беннетт в большой политике?



Нафтали Беннетт находится в кресле премьер-министра Израиля всего девять месяцев. До прихода к власти он не занимал никаких постов, которые дали бы возможность мировой политической элите протестировать его как партнера.

С 2013 года он занимал разные министерские должности, но все — сугубо внутреннего израильского значения. Пиком карьеры Беннетта до последних выборов был пост министра обороны Израиля, но занимал он его всего полгода (с ноября 2019 по май 2020-го).

Да и премьером страны он стал не в результате своей политической популярности у израильтян, а в рамках договоренности с Яиром Лапидом — главным оппонентом правившего много лет Биньямина Нетаньяху. Лапид пообещал Беннету кресло премьера в обмен на семь завоеванных его партией мандатов в парламенте, которых Лапиду очень не хватало для создания правящей коалиции.

Очевидно, что у Нафтали Беннетта нет достаточного политического или военного опыта для посредничества в таком серьезном конфликте, и, судя по всему, он и сам это понимает.

"Хотя шанс и невелик, но если есть хоть малейшая лазейка, доступ ко всем сторонам и возможностям, я вижу наш моральный долг в том, чтобы приложить все усилия", — заявил Беннетт своему кабинету.

Для него лично эта посредническая миссия при любом ее исходе — огромный политический плюс.

За время премьерства ему не удалось поднять ни свой личный рейтинг, ни рейтинг своей партии "Ямина". А теперь из премьер-министра по ротации (в августе 2023 он уступит крело Яиру Лапиду) он стал фигурой мирового масштаба с добавленным весом на внутренней арене.

Израиль меж трех огней



"Израиль в данной ситуации второстепенный актер и не должен занимать ничью сторону, — говорит дипломат, бывший посол Израиля в ЕС Одед Эран. — Возможно, Европа и США попросят нас безоговорочно примкнуть к Западу, но Израилю не следует занимать откровенно резкую позицию".

Но как долго посредник может сохранять нейтральность, если он сам зависит от конфликтующих сторон?

Официальная позиция Израиля однозначна: Россия вторглась в Украину в нарушение международных норм. Правда, объявить об этом в самом начале войны премьер-министр Беннетт предоставил министру иностранных дел Яиру Лапиду. Позднее он и сам высказался по этому вопросу, не осудив, однако, Москву напрямую.

По мнению наблюдателей, налицо попытка Беннетта остаться в одной упряжке со своим ближайшим союзником Вашингтоном, но при этом оставить поле для маневра с Москвой, с которой Израиль вынужден считаться в ряде ближневосточных вопросов — в частности, во всем, что связано с Сирией и Ираном.

"У Израиля фактически есть граница безопасности с Россией", — сказал недавно глава МИД Израиля Лапид, имея в виду российское присутствие в Сирии.

Израильское командование опасается, что Россия может ограничить свободу действий израильской авиации над Сирией. Конечно, Израилю не нужно разрешение Москвы в вопросах защиты своей безопасности, но в состоянии конфронтации с ней операции в Сирии будут значительно затруднены российскими системами ПВО.

Еще одна проблема Израиля — Иран. Израиль выступает резко против возобновления так называемой иранской ядерной сделки, которая подразумевает снятие Западом значительной части санкций в обмен на отказ Тегерана от работы над своей ядерной программой.

Израиль не верит в выполнение условий со стороны Ирана, но не смог помешать переговорам в Вене, которые, наконец, вошли в финальную стадию.

Но тут Россия, тоже участвующая в переговорах, в ответ на введенные против нее масштабные санкции блокировала последний этап соглашения, что очень на руку Израилю.

В сложившейся ситуации в Израиль отправился госсекретарь США Энтони Блинкен. В воскресенье (27 марта) он встретился с Беннеттом и Лапидом, а в понедельник участвует в открывшемся в Иерусалиме саммите с участием Бахрейна, Египта, ОАЭ и Марокко. Сейчас главная задача США — убедить Израиль не оглядываться на Москву ни в одном ближневосточном вопросе.

И третья "болевая точка" Беннетта в данный момент — большая община выходцев из Украины в самом Израиле. Они не являются электоратом его партии, но голосуют (как и выходцы из России) за партнера Беннетта по коалиции Авигдора Либермана, который в прошлом уже не раз показал свою способность рушить целые правительства и создавать новые.

Балансируя таким образом между Киевом (читай Вашингтоном) и Москвой, правительство Израиля приняло решение, не удовлетворившее ни одну из сторон.

Израиль отказал Украине в военной помощи, включая даже нелетальное оружие, но развернул масштабную гуманитарную деятельность.

В Украину отправились сотни тонн различной гумпомощи, автономные генераторы для больниц и десятки израильских медиков с большим опытом работы в военных условиях. В поселке Мостыська Львовской области развернут полевой госпиталь. Также планируется поэтапно вывезти из Украины порядка 200 тысяч евреев.

В своем обращении к Кнессету Владимир Зеленский поблагодарил израильское правительство за участие, но прямо сказал, что страна с одной из самых мощных армий в мире могла бы сделать больше. Например, предоставить Украине системы противоракетной обороны "Железный купол".

Все это, и особенно выступление украинского лидера в Кнесссете, раздражает Кремль. Российский посол Анатолий Викторов встречался со спикером израильского парламента Мики Леви и дал понять, что Москва ожидает от Израиля нейтральной позиции, если он намерен выступить посредником на переговорах.

По мнению Джеральда Стейнберга, почетного профессора политологии Университета Бар-Илан, посредники вообще редко добиваются успеха, а когда посредник зависим от сторон конфликта, провал неизбежен.

"В большинстве случаев это скорее театр, когда стороны в конфликте просто пытаются выиграть время и получить преимущество", — говорит он.

Кипучая деятельность против стратегии



С 5 марта Нафтали Беннетт успел побывать в Москве, Берлине, провести множество телефонных разговоров с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном и организовать вывоз в Израиль группы детей-сирот из Житомира.

По мнению экспертов, все это, кроме вывоза детей, — кипучая, но весьма бессмысленная деятельность.

"Посреднику необходимо что-то предлагать. Обычно это гарантии безопасности или убежденность в своих возможностях заставить любую из сторон выполнить свою часть соглашения. Но Израиль не соответствует этим требованиям", — считает профессор Стейнберг.

И все же у Нафтали Беннетта есть некая стратегия.

Источники, близкие к правительству Израиля, рассказали Би-би-си, что в первую очередь израильские посредники хотят убедить стороны отказаться от риторики экзистенциального значения и перевести конфликт в плоскость территориального диспута.

"Израиль десятилетиями ведет борьбу в обоих направлениях, и, поверьте, территориальный спор легче урегулировать за столом переговоров", — говорит источник в Иерусалиме, попросивший не называть его имени.

Судя по всему, Беннетт будет подталкивать стороны к решению донбасского вопроса и добиваться диалога хотя бы на уровне МИДов обеих стран. Как сказали Би-би-си источники в Иерусалиме, состав российской делегации, посланной на предыдущие переговоры, мягко говоря, удивил.

Согласно разным социологическим опросам, подавляющее большинство израильтян (более 70%) приветствует посредническую роль своей страны, но вместе с тем не верит в успех.

54% опрошенных считают, что ничего не выйдет, 30% верят, что у Беннетта все получится, 16% затруднились ответить.

Однако может так случиться, что израильтяне скоро сами потребуют от своего правительства прекратить любые контакты с Москвой.

В минувшую пятницу телеканал "Аль Хадат" (часть крупнейшего арабоязычного медийного концерна "Аль-Арабия") сообщил, что между российским ЧВК "Вагнера" и группировкой "Хезболла" ведутся переговоры об отправке в Украину 800 боевиков, каждому из которых россияне готовы платить ежемесячную зарплату в размере 1500 долларов.

Если сведения "Аль Хадат" верны, то первая партия боевиков будет доставлена из Дамаска в ближайшие сутки. И тогда Израиль, признающий "Хезболлу" террористической организацией, окажется в щекотливой ситуации, потому что его железное правило — никогда не вести переговоры с террористами или сторонами, поддерживающими террористов.