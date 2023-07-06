Meta запустила новый сервис Threads. Многие называют его «убийцей твиттера»

Илон Маск начал с того, что уволил почти половину сотрудников, а затем начал ограничивать функционал для владельцев бесплатных аккаунтов, пытаясь заставить их подписаться на платную версию сервиса Twitter Blue.

Эксперты предсказывают, что многие пользователи твиттера перейдут на новую платформу из-за недовольства изменениями, которые Маск ввел после покупки соцсети.

«Гораздо предпочтительнее подвергнуться нападкам со стороны незнакомцев в твиттере, чем предаваться ложному счастью в показушном инстаграме», - ответил на это владелец Twitter Илон Маск .

По его словам, залогом успеха Threads станет дружелюбная атмосфера на платформе.

«Понадобится время, но думаю, наше приложение соберет более миллиарда пользователей. Twitter имел возможность сделать это, но не реализовал ее. Надеюсь, у нас получится», - сказал Цукерберг, отвечая на вопрос, станет ли его новое детище популярнее твиттера.

По функционалу Threads похож на твиттер, и как выразился глава Meta Марк Цукерберг , станет его «дружественным конкурентом».

В минувшую субботу он ввел очередное ограничение на количество твитов в день, доступных для просмотра с бесплатных аккаунтов.

Как работает Threads

Threads предназначена для обмена короткими текстовыми сообщениями, которые, как и в твиттере, можно лайкать, комментировать или репостить.

Посты ограничены 500 знаками.

Скачать приложение Threads можно уже в 100 с лишним странах, но на территории Евросоюза оно пока недоступно из-за законодательства, регулирующего цифровой рынок.

Пользователи, у которых уже есть аккаунт в инстаграме, смогут войти в систему со своими существующими учетными данными.

Специальные настройки позволяют дублировать контент сразу на обеих платформах. Эта функция включает посты, ссылки, фотографии и видеоролики продолжительностью до пяти минут.

Также любые учетные записи, которые пользователи блокируют в инстаграме, автоматически блокируются в Threads.