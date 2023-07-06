Meta запустила новый сервис Threads. Многие называют его «убийцей твиттера»

По функционалу Threads похож на твиттер, и как выразился глава Meta Марк Цукерберг, станет его «дружественным конкурентом».
«Понадобится время, но думаю, наше приложение соберет более миллиарда пользователей. Twitter имел возможность сделать это, но не реализовал ее. Надеюсь, у нас получится», - сказал Цукерберг, отвечая на вопрос, станет ли его новое детище популярнее твиттера.
По его словам, залогом успеха Threads станет дружелюбная атмосфера на платформе.
«Гораздо предпочтительнее подвергнуться нападкам со стороны незнакомцев в твиттере, чем предаваться ложному счастью в показушном инстаграме», - ответил на это владелец Twitter Илон Маск.
Эксперты предсказывают, что многие пользователи твиттера перейдут на новую платформу из-за недовольства изменениями, которые Маск ввел после покупки соцсети.
Илон Маск начал с того, что уволил почти половину сотрудников, а затем начал ограничивать функционал для владельцев бесплатных аккаунтов, пытаясь заставить их подписаться на платную версию сервиса Twitter Blue.
В минувшую субботу он ввел очередное ограничение на количество твитов в день, доступных для просмотра с бесплатных аккаунтов.
Как работает Threads
Threads предназначена для обмена короткими текстовыми сообщениями, которые, как и в твиттере, можно лайкать, комментировать или репостить.
Посты ограничены 500 знаками.
Скачать приложение Threads можно уже в 100 с лишним странах, но на территории Евросоюза оно пока недоступно из-за законодательства, регулирующего цифровой рынок.
Пользователи, у которых уже есть аккаунт в инстаграме, смогут войти в систему со своими существующими учетными данными.
Специальные настройки позволяют дублировать контент сразу на обеих платформах. Эта функция включает посты, ссылки, фотографии и видеоролики продолжительностью до пяти минут.
Также любые учетные записи, которые пользователи блокируют в инстаграме, автоматически блокируются в Threads.
Пользователи Threads имеют возможность контролировать, кто может «упоминать» их в своих постах, и модерировать ответы на сообщения, содержащие определенные слова.
Пока система работает на совсем гладко: первые пользователи сообщают о проблеме с загрузкой изображений. Разработчики приветствуют фидбек, который помогает устранить неполадки.
Meta – не единственная компания на рынке, вступившая в конкуренцию с Twitter. Ранее уже появились такие платформы, как Mastodon, Spill и Truth Social с похожим функционалом и задачами, но реальной угрозой компании Маска они не стали.
Threads между тем, по утверждению многих экспертов и инвесторов проекта, может стать настоящим «убийцей твиттера».