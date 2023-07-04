Meta запускает новый сервис Threads — прямого конкурента Twitter

«Текстовое приложение для общения» под названием Threads уже доступно для предзаказа в Apple App Store, однако скачать его можно будет не раньше четверга.

В описании сервиса указывается, что Threads - это платформа, «где люди собираются вместе, чтобы обсудить все подряд: от того, что их волнует сегодня, до того, что будет в тренде завтра».

Судя по опубликованным скриншотам, пользователи Threads смогут публиковать короткие текстовые сообщения, которые - равно как и в Twitter - можно будет лайкать, комментировать или делиться ими со своими читателями.

Сам Twitter переживает активный отток пользователей после его покупки миллиардером Илоном Маском, который сократил почти половину сотрудников компании и начал урезать в правах владельцев бесплатных аккаунтов, пытаясь заставить их подписаться на платную версию сервиса Twitter Blue.