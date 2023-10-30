Meta уберет рекламу из своих соцсетей для подписчиков

Услуга будет действовать с ноября и доступна только владельцам аккаунтов соцсетей, проживающим в странах Евросоюза , Европейской экономической зоны и Швейцарии.

"С ноября мы предложим людям, которые используют Facebook или Instagram и проживают в этих регионах, возможность и далее бесплатно пользоваться нашими продуктами с рекламой или подписаться, чтобы перестать её видеть. Пока пользователи подписаны, их информация не будет использоваться для рекламы", - отмечается в сообщении на сайте компании.