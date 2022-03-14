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Meta выступает против русофобии, подчеркнул вице-президент компании Ник Клегг. Россия возбудила уголовное дело против Meta из-за публикации призывов к насилию на фоне войны в Украине.
Facebook/Meta/Google/Amazon/Microsoft/Apple
Facebook/Meta/Google/Amazon/Microsoft/Apple
© Shutterstock

Владелец соцсети Facebook - американская компания Meta ужесточит борьбу с постами, содержащими призывы к насилию на фоне войны России в Украине. "Компания не будет мириться с общими призывами к насилию против русских, а также к убийству глав государств. Meta выступает против русофобии", - цитирует агентство Reuters копию меморандума для внутреннего пользования от 14 марта за подписью вице-президента Meta Ника Клегга.

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По словам Клегга, его компания постоянно корректирует критерии, которым должны соответствовать посты в Facebook. На минувшей неделе Meta поначалу разрешала посты с призывами к убийству президента России Владимира Путина и белорусского руководителя Александра Лукашенко, чтобы, как говорилось в обосновании, дать пользователям больше возможностей для критики российского вторжения в Украину.

В ответ Россия начала уголовное производство против Meta. Доступ к соцсетям Facebook и Instagram в РФ был сильно ограничен. Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов.

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