Местные выборы в Сербии: Русская партия и кого она представляет

„Наша политика делает нас партией меньшинства, как и те немногие русские, которые в ней состоят“, — сказал в комментарии Би-би-си вице-президент Нишского отделения Русской партии Предраг Станкович.

На местных выборах в Белграде в 2018 году, а также на парламентских выборах 2020 года ей это не удалось.

Русская партия участвовала в выборах в Нише, в Белграде, а также в декабрьских парламентских выборах как партия меньшинства, поэтому ее программой минимум было преодоление минимального барьера для прохождения в законодательный орган.

Она получила один мандат, и именно столько не достает Сербской прогрессивной партии (СНС) и ее партнерам по коалиции, чтобы получить большинство в будущем городском парламенте по результатам выборов, прошедших 2 июня.

При этом данных о точном числе партийцев, являющихся гражданами России, у него нет, добавляет Станкович.

„Россиянам, которые переехали с начала войны в Украине, может не нравиться название нашей партии, но они могут свободно вернуться в Россию“, — сказал он.

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Сербию переехали десятки тысяч россиян, но они не имеют права голосовать на местных выборах в Сербии.

Одна из них — Марина Булганжина, которая уже более двух лет живет в Белграде.

„Я даже не слышала об этой партии“, — призналась Булганжина в интервью Би-би-си.