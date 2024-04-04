Мессенджер WhatsApp возобновил работу после глобального сбоя

Сбои в работе мессенджера WhatsApp, продолжавшиеся в разных странах мира в течение нескольких часов, устранены, следует из сообщения в микроблоге мессенджера в соцсети X, обнародованного утром в четверг, 4 апреля. "И мы вернулись! Приятного общения в чатах!" - говорится в этом посте. В чем именно была причина нарушения работы, не сообщается.

Несколькими часами ранее, вечером 3 апреля, пользователи по всему миру сообщали о масштабном сбое в работе WhatsApp. Указывалось, что мессенджер не отправлял и не принимал сообщения, его веб-версия не загружалась и сообщала о проблемах с подключением, медиафайлы также не загружались.