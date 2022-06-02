Ангела Меркель в среду, 1 июня, на церемонии прощания с уходящим на пенсию председателем конфедерации профсоюзов DGB выразила солидарность с Украиной в вооруженном конфликте с Россией, который назвала "варварской войной". Об этом сообщают Reuters и Zeit со ссылкой на участников мероприятия.
"Моя солидарность с Украиной, которая подверглась нападению и вторжению со стороны России", — приводят СМИ слова бывшего канцлера. Меркель также выразила поддержку действиям нового правительства ФРГ, ЕС, США, НАТО, G7 и ООН "по прекращению этой варварской агрессивной войны со стороны России". Также политик отдельно упомянула события в Буче, назвав их "ужасными".
Меркель покинула пост канцлера ФРГ, который занимала 16 лет, в конце 2021 года. Тогда она заявила, что не будет давать советы новому правительству, а после начала войны публично высказалась о ней лишь однажды, 25 февраля. Молчание бывшего канцлера на протяжении многих недель вызывало критику, а в СМИ стали активно обсуждать, как внешняя политика Германии при Меркель поспособствовала нынешнему конфликту.
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