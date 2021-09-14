По словам Меркель, Сербии и другим странам региона надо приложить больше усилий к проведению демократических реформ ради вступления в ЕС. Укрепление регионального сотрудничества ведется с 2014 года в рамках "Берлинского процесса", начатого по инициативе Ангелы Меркель.

Меркель на Балканах

Чуть больше чем за две недели до парламентских выборов в Германии, после которых Меркель уйдет с поста главы правительства ФРГ, она совершает двухдневный визит в Сербию и Албанию. 14 сентября в столице Албании Тиране пройдет встреча канцлера ФРГ с главами правительств всех шести западнобалканских стран - Сербии, Албании, Республики Северная Македония, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косова, которые стремятся в ЕС.

Брюссель уже на протяжении многих лет ведет переговоры о вступлении в ЕС с Сербией и Черногорией, Албания и Северная Македония официально считаются кандидатами на вступление, Босния-Герцеговина и Косово рассматриваются как потенциальные кандидаты.

Ранее, в июле, Меркель уже заявляла, что стимулирование процесса подготовки вступления западнобалканских стран в Евросоюз отвечает его исконным интересам. В регионе также заметно усиливающееся влияние России и Китая.